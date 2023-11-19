İstanbul'da kan donduran olay! Küçük çocuğu ablası öldürmüş

İstanbul Fatih'te annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki çocuk, evde ölü bulundu. Çocuğu dövdüğü belirlenen 19 yaşındaki ablası tutuklandı.

Olay, Şehremini Mahallesi Büyük Saray Meydanı Caddesi’nde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki S.N.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Eve işten gelen annenin çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi. S.N.’nin ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden N.’nin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Anne ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ABLASI DÖVMÜŞ

Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Çocuğun olay akşamı 19 yaşındaki ablası M.N. ile kavga ettiği, aldığı darbeler sonrası kusan ve halsizleşen küçük çocuğun dinlenmek üzere yatağına yattığı öğrenildi.

Anne N. ve abla M. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay akşamı kardeşini döven abla M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca evde yaşayan yaşı küçük 2 çocuk da Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

''BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ'' İDDİASI

Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için inceleme yaparken, apartman sakinleri tarafından hayatını kaybeden çocuğun bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi.

İHA