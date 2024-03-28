İstanbul'da kanlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koru Caddesi üzerinde bulunan bir kafe önünde, 18 Mart Pazartesi saat 23.30 sıralarında, 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türk uyruklu İsveç vatandaşı M.A. arasında silahlı çatışma çıkmış, çatışmada 26 yaşındaki M.A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, U.K. (33) ise yaralanmıştı. 3 saldırgan ise kaçmıştı. Hayatını kaybeden M.A.'nın babası T.A., oğlunun İsveç'te 'uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs' suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.M. ile husumetli olduğunu söylemişti.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

İsveçli uyuşturucu çetesi üyeleri arasında çıktığı anlaşılan çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeye gelen grubun daha sonra dışarı çıktığı ve kafe önünde tartıştığı görülüyor. Tartışmanın ardından silahların çekildiği ve karşılıklı ateş edildiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca bir kişinin vurularak yere yığıldığı da görülüyor.

DHA