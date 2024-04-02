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İstanbul'da restorana el bombalı saldırı

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İstanbul'da son dönemde artan motosikletli saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başakşehir'de bir restorana motosikletli saldırganlar tarafından el bombası atıldı..

Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atarak kaçtı. Polis şüphelilerle ilgili çalışma başlatırken, iş yerlerinin hasar gördüğü saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 00.40 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'nde meydana geldi. Plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli 2 şüpheli, Hint restoranı ile yanında bulunan iş yerlerinin önüne el bombası attı. El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.

İstanbul'da son dönemde artan motosikletli saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başakşehir'de bir restorana motosikletli saldırganlar tarafından el bombası atıldı..

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen TEM Şube, bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede önlem alarak inceleme yaptı. İncelemelerde patlamaya neden olan cismin savunma tipi el bombası olduğu belirlendi. Ekipler, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da son dönemde artan motosikletli saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başakşehir'de bir restorana motosikletli saldırganlar tarafından el bombası atıldı..

Öte yandan şüphelinin el bombasını attığı anlar güvenlik kamerasın yansıdı. Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve bombanın patlama anı yer aldı.

 

DHA

Etiketler başakşehir hint restoranı restoran saldırı el bombalı saldırı
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