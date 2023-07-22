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İstanbul'da taksiciden kadın müşterisine dayak

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İstanbul'da bir taksi şoförü, iddiaya göre yabancı uyruklu müşterisinden fazla para istedi. İstediği parayı alamayan taksici, kadını öldüresiye dövdü.

Olay dün sabah saatlerinde Taksim Tarlabaşı’nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istedi. Müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı. Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı. Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İHA

Etiketler istanbul taksici kavga darp
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