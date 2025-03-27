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İşte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci...

İşte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci...
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Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın 11 Mart'ta yani daha Ekrem İmamoğlu gözaltına bile alınmadan tam 8 gün önce katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun bayram öncesi gözaltına alınabileceğini söyleyip, gözaltı gerekçelerini de açıkladığı konuşması gündem oldu.

Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı ve tutuklandığı operasyonun ayrıntılarını konuşurken 19 Mart'taki operasyondan tam 8 gün önce 11 Mart'ta TV100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Sinan Burhan'ın o gün yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Burhan, 11 Mart'taki canlı yayında "İstanbul Belediyesi'ndeki ve ilçe belediyelerindeki yolsuzluklardan dolayı bayram öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınabileceği ifade ediliyor. Bende burada ihtiyat payı bırakarak bunu belirtiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Burhan'ın daha operasyonlar başlamadan, Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan tam 8 gün önce canlı yayında dile getirirken kaynağının bir siyasetçi olduğunu belirtse de kaynağını açıklamamıştı.

İşte Burhan'ın canlı yayındaki açıklamalarının tam metni:

"Sayın İmamoğlu'nun kent uzlaşısı bir anayasal suç kapsamına giriyor. Ayrıca yolsuzluklarla ilgili İstanbul ilçe belediyelerini ilgilendiren konularla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren konuların sorumluluğu İmamoğlu'nundur. Sayın İmamoğlu'nun da gözaltına alınması söz konusu olabilir. Kaynaklarımdan gelen bilgi tabi ben kaynağımı söyleyemem. Bir anayasal suç olduğu kent uzlaşısının ve İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki yolsuzluklardan dolayı bayram öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınabileceği ifade ediliyor. Ben de burada ihtiyat payı bırakarak bunu belirtiyorum. Gecenin flaş haberi bu."

İşte Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın 11 Mart'ta, yani İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan tam 8 gün önce TV100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programındaki o sözleri:

 

 

Etiketler ekrem imamoğlu sinan burhan gözaltı gözaltı gerekçesi tv100
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