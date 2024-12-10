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İşten çıkarılınca dehşet saçtı: Fabrika sahibini 14 bıçak darbesiyle öldürdü

İşten çıkarılınca dehşet saçtı: Fabrika sahibini 14 bıçak darbesiyle öldürdü
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Düzce'de, çalıştığı fabrikada işten çıkarılan N.Ç., fabrika sahibini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Boğaziçi beldesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde bulunan, havalandırma sistemleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Taşeron işçi olarak çalıştığı fabrikada, işten çıkarılan N.Ç., patronu E.C. ile konuşmak için iş yerine gitti. Yeniden işe girmek isteyen N. Ç., patronundan olumsuz cevap alınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.Ç., C.'yi 14 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan E.C., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra otomobiliyle kaçan N.Ç. ise Bolu Caddesi Fiskobirlik Kavşağı’nda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, soruşturmayı yürütecek olan jandarma ekibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler düzce fabrika işten çıkarma cinayet patron
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