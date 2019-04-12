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  4. 12 Nisan 2019 22:14

Karlar eriyince dehşet ortaya çıktı !

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu.

Karlar eriyince dehşet ortaya çıktı !
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Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 14.00 sıralarında Başkale ilçesi İran İslam Cumhuriyeti sınırındaki Gelenler Mahallesi Güllük Hudut Karakol Komutanlığına yaklaşık 2 kilometre mesafede kimliği henüz belirlenemeyen 2 düzensiz göçmenin cesedinin tespit edildiğini söyledi.

Bunun üzerine güvenlik güçlerince bölgede yapılan arama tarama çalışmaları sırasında Sultançayır Dere yatağında yüzer metre arayla donmuş 4 erkek cesedi daha bulunduğunu belirten Vali Bilmez, şöyle konuştu:

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLECEK

"Uyruğu tespit edilemeyen cesetlerin 20-25 yaşlarında olduğu, ilk belirlemelere göre ölüm olayının kışın meydana geldiği, karların erimesi sonrası cesetlerin ortaya çıktığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimizce bölgede arama çalışmalarına devam edilmektedir. Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan cesetler ileri tetkik ve otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir."

AA

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