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  4. 09 Mayıs 2017 11:57

Katliama ramak kaldı ! Cephanelikle yakalandılar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan kavganın ardından yeni bir saldırı girişimi son anda önlendi.

Katliama ramak kaldı ! Cephanelikle yakalandılar
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Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kavgadan sonra, ölenin yakınlarının karşı tarafa yeni bir saldırı hazırlığında olduğu ihbarı, olası katliamı önledi. İhbarı alan alan polis, düzenlediği operasyonda 2 kişinin aracında 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör, mermi ve fişek ele geçirdi. Polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Çınar İlçesi Çınar Köy Mahallesi'nde geçen Cuma günü iki aile arasında tarla sınır duvarı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine gelen ihbarda, kavgada yaşamını yitiren R.Ç'nin yakınlarının karşı taraftan birilerini öldüreceği bildirildi. Bunun üzerine polis ekipleri, köyden silahlanarak çıktığı iddia edilen M.Ç. ile H.G.'nin içinde bulunduğu plakası belli aracı Sur İlçesi Bağıvar köyü girişindeki petrol istasyonunda durdurdu. M.Ç. ile H.G.'nin arçalarında yapılan aramalarda, aracın içerisinde ve motor kısmına saklanmış 2 pompalı tüfek, ruhsatsız 2 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 32 tabanca mermisi, 55 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Olayda ölen R.Ç.'nin kardeşi ve yakını olan M.Ç. ile H.G. sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, yeni ölüm ve yaralamaların önüne geçilmiş oldu.

Çınar Köyü'nde geçen Cuma günü iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgada, bıçaklanan 37 yaşındaki R.Ç. yaşamını yitirirken, yaralanan V.Ç. ve Z.Ç. ise hastanede tedavi altına alındı.

DHA

silah , cinayet , diyarbakır , aile kavgası , kavga