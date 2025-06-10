Kayıp genç 17 saat sonra bu halde bulundu: Dövüp ölüme terk etmişler!

Aksaray'da kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki genç, 17 saat sonra darbedilmiş ve bilinci kapalı halde bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. M.E., babası M.E. (50) ile telefonla konuşup eve geleceğini söyledi. Eve 1 saat sonra gelmeyince M.E.'ye telefonla da ulaşamayan babası, polise kayıp ihbarında bulunup, durumu arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşları E.’nin bugün saat 13.00 sıralarında, kayboluşundan yaklaşık 17 saat sonra, Laleli Mahallesi’nde dağlık alanda darbedilmiş ve bilinci kapalı halde buldu. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

‘DÖVÜP, DAĞLIK ALANA BIRAKMIŞLAR’

M.E., yaşadıklarını anlatarak, "Akşam oğlumla telefonla görüştüm. Biz köyden geliyorduk, eve dönüyorduk. O da 1 saat sonra eve geleceğini söyledi. Saat 20.00’den sonra bir daha kendisine ulaşamadık. Sonrasında karakola gittik, kayıp başvurusunda bulunduk. Arkadaşları dağlık alanda darbedilmiş şekilde bulmuş. Biz de olay yerine gittik. Düşmanı yoktu, nedenini bilmiyorum. 100 bin liralık cep telefonunu, gözlüğünü almamışlar. Muhakkak birileriyle uğraştı, dövüp oraya attılar" dedi.

DHA