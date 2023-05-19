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Kız isteme kavgasında kan aktı

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Kayseri'de, iki grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Günay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. M.U.'nun belinden çıkardığı tabancayla vurarak yaraladığı B.U., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan M.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler kayseri kız isteme kavgası tabanca
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