Korkulan oldu! Pandemide izne çıkarılan tutuklular firar etti

Koronavirüs salgını döneminde izne çıkarılan 19 bin 159 mahkumdan kaçının cezaevine dönmeyerek firari durumuna düştüğü açıklandı.

Covid-19 salgını nedeniyle izne çıkarılan açık cezaevinde kalan 19 bin 159 mahkûmun salgın izni 31 Temmuz’da sona erdi. Mahkumların kalan cezasının infazı için 15 Ağustos'a kadar cezaevine dönmesi gerekiyordu.

Haber Global'in aktardığına göre mahkumlardan 9 bin 56’sı cezaevlerine dönmedi. Firari mahkumlar, verilen süre içinde başvuru yapmadıkları, açık cezaevlerine dönmedikleri için haklarında yakalama kararı çıkarılacak ve yakalandıkları anda kapalı cezaevlerinde infazını tamamlayacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Covid-19 izninde olan ve cezalarını henüz tamamlamayan mahkumların, 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerektiğini ifade ederek, “Müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar” demişti.

TBMM’den geçerek yasalaşan yeni infaz düzenlemesine göre, 31 Temmuz itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek. Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak.

31 Temmuz tarihi itibarıyla uygulamaya geçen düzenlemeden, Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalan 100 bin 774 mahkum yararlandı.

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