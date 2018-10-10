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  4. 10 Ekim 2018 14:54

Makyaj çantasından çıkanlar şoke etti

Bolu'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada, bir kadının makyaj çantasından 3 kilo esrar çıktı.

Makyaj çantasından çıkanlar şoke etti
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Bolu'da, TEM yolunda durdurulan otobüste arama yapıldı. Yolculardan Serpil E. (29), makyaj malzemelerinin olduğu el çantasında 3 kilo 298 gram esrar ele geçirilince gözaltına alındı. Serpil E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, sürücüsü İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar', yolculardan Serpil E.'nin yanında tepki verdi. Bunun üzerine E.'nin el çantası arandı. Serpil E.'nin, içinde makyaj malzemelerinin de olduğu el çantasında 3 kilo 298 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Serpil E., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 



DHA

otobüs , bolu
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