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  4. 26 Ocak 2021 16:51

Mersin’de korkutan deprem

Mersin’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu sarsıntının yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Mersin’de korkutan deprem
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Alınan son dakika bilgisine göre, Kandilli Rasathanesi Mersin Toroslar'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem medyana geldiğini duyurdu. Saat 15.48’de meydana gelen deprem, yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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