Mersin’de korkutan deprem

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Alınan son dakika bilgisine göre, Kandilli Rasathanesi Mersin Toroslar'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem medyana geldiğini duyurdu. Saat 15.48’de meydana gelen deprem, yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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