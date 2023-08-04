Mersin'de minibüs şarampole devrildi: Ölü ev yaralılar var
Mersin'in Mut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 14 kişi yaralandı.
Mersin'de şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Tarım işçilerinin bulunduğu H.Ç. yönetimdeki minibüs, Mut-Karaman kara yolunun 22. kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste bulunanlardan Ayşe Y. (47) hayatını kaybetti, sürücü H.Ç. ile 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
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