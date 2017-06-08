Minibüsün çarptığı kızlar kusurlu bulundu

İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde,Suriyeli sürücünün yolun karşısına geçmek isterken çarparak yaraladığı 16 yaşındaki Simge Kekeç ile aynı yaştaki arkadaşı Hilal Önder’in kaza tespit tutanağında asli kusurlu bulunmasına, aileleri tepki gösterdi. Simge Kekeç annesi Gülay Altın, "Benim kızım paramparça olmuş, sürücü o kadar süratli olmasına rağmen suçlu değilmiş. Evladının acısıyla yanan bir anne olarak adalet istiyorum" dedi. Hilal Önder’in ailesi de kaza tutanağı için dava açacaklarını belirtti.



Geçen Pazar günü akşam saatlerinde Dostluk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Suriye uyruklu S.H.’nin kullandığı 35 MB 0030 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Simge Kekeç ve Hilal Önder’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre ileriye savrulan iki arkadaş, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Kekeç, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Önder ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tepecek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Önder ile Kekeç’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"SURİYELİ SÜRÜCÜ LİNÇ EDİLMEK İSTENMİŞTİ"

Kaza sonrası minibüsü bırakıp kaçmak isteyen S.H.’yi yakalayan mahalle sakinleri dövdü. Aşırı hızlı olduğunu iddia ettikleri sürücüyü vatandaşın elinden polis kurtardı. Polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılan sürücü, gözaltına aldı. Mahalle sakinleri ise minibüse taş ve sopalarla zarar verdi. S.H. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KAZA TUTANAĞI ŞOKE ETTİ

Kazanın ardından hastanelerde kızlarının iyileşmesini bekleyen iki aile ise kaza tutanağını görünce şoke oldu. Kaza tutanağında Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri Simge Kekeç ile arkadaşı Hilal Önder asli kusurlu görülürken, Suriyeli sürücü S.H., tali kusurlu sayıldı. Raporda karayollarının 68/1-b-3 maddesine göre Kekeç ve Önder ’Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan veya göz önüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek’ suçundan asli kusurlu sayıldı. Minibüs sürücü S.H., ise karayollarının 52/1-b maddesine göre ’Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak’ suçundan tali kusurlu bulundu.

"BU OLAYIN ÜSTÜ ÖRTÜLMESİN"

Raporu gören Kekeç’in annesi 39 yaşındaki tekstil işçisi Gülay Altın, "Rapora göre kızlarımız suçluymuş. Kızının acısıyla yanan bir anne olarak adalet istiyorum. Sürücü frene bile basmamış. Suçlu olduğu için kaçmak istemiş. Oradaki mahalle sakinleri saldırmış ona. Benim kızım dünya iyisi melek gibiydi. Herkesten adalet istiyorum. Bütün annelere sesleniyorum. Sizin de kızınızın başına böyle kaza gelebilir. Bu olayın üstü örtülmesin. Suçlular cezasını çeksin. Ben günlerdir kızım gözünü açsın diye bekliyorum. Bu sürücü suçlu değilse niye tutuklandı o zaman" dedi.

"SİMGE O GÜN İŞ ARIYORDU"

Kızının tatillerde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığını söyleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Altın, "Kızım tatillerde çalışıyordu. Kemeraltı’nda abiye giyim mağazasında iki ay çalıştı. Oradan ayrıldıktan sonra iş arıyordu. Kazanın yaşandığı günde yerinde duramıyordu. ’Anne sıkılıyorum. Yaz tatilinde boş boş oturamam’ dedi. Arkadaşını aradı işi aramaya gittiler. Sonrada kaza haberi geldi. Yıkıldım" dedi. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kızlarının iyileşmesini bekleyen Hilal Önder’in ailesinin de kaza tutanağına itiraz ederek dava açacaklarını ve olay yerinin tekrar incelenmesi için girişimde bulundukları öğrenildi.