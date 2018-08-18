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  4. 18 Ağustos 2018 14:45

Nehre düşen gençten acı haber

Adapazarı'nda balık tutarken nehre düşen Batuhan Çelik'in cansız bedeni, 4 gün sonra bulundu.

Nehre düşen gençten acı haber
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Adapazarı'nda balık tutarken nehre düşerek kaybolan Batuhan Çelik'in (27) cansız bedeni, arama çalışmalarının 4'üncü gününde kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Adapazarı'nda geçen Salı günü Sakarya Nehri'nin kenarına arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden Batuhan Çelik, dengesini yitirip nehre düşerek kayboldu. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve dalgıç polisler tarafından aranan gencin cansız bedeni, arama çalışmalarının 4'üncü gününde suya düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan ceset, AFAD ekibince botla kıyıya getirildi. Batuhan Çelik'in kaybolduğu günden beri nehir kenarında AFAD'ın kurduğu çadırda bekleyişini sürdüren aile ise acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu.


DHA

adapazarı
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