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  4. 10 Mayıs 2017 07:46

Nişantaşı'nda ünlü restoranda kaynar suyla saldırı

Nişantaşı'ndaki ünlü fast food restoranında müşterileri rahatsız ettiği öne sürülen çocuğun üzerine bir çalışan tarafından kaynar su döküldü.

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Şişli'de ünlü fast food restoranında şoke eden bir olay yaşandı. İddiaya göre, müşterileri rahatsız eden çocuğun üzerine, restoran çalışanı tarafından kaynar su döküldü. Yaşanan bu olay sonrası müşteriler çalışana tepki gösterdi ve restoranda kavga çıktı. Kavganın ardından çalışan ve olaya karışan kişiler polis merkezine, boynunda yanık oluşan çocuk ise hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, ünlü bir fastfood zincirinin Şişli'nin Nişantaşı semtinde bulunan bir şubesinde, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, restoran çalışanı olduğu belirtilen bir kadın, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle restoranın üst katında bulunan çocuğun üzerine bir bardak sıcak su savurdu.

Kaynar suyun boynuna isabet etmesiyle boynundan yanıklar oluştu. Duruma tepki gösteren restorandaki bir erkek müşteri, küçük çocuğa sıcak su döken kadın çalışana fiziki müdahalede bulundu. Olayın ardından boynunda yanıklar oluşan çocuk önce Harbiye Polis Merkezi'ne, ardından da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kadın çalışan ile olayın ardından çalışana fiziki müdahalede bulunan erkek müşteriyi, ifadelerine başvurulmak üzere Harbiye Polis Merkezi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan çocuk, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi ve Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edildi. Hastane çıkışında görüntülenen küçük çocuk, muhabirin “Ne oldu sana?” sorusuna cevap vermezken, çocuğun yüzündeki şaşkınlık ve korku dolu ifade dikkat çekti.

Restoran müdürlerinden ve çalışanlarından herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

İHA

restoran , dilenci , nişantaşı , fast food , kaynar su