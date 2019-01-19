Erdoğan AK Parti'nin Samsun adaylarını açıkladı
Erdoğan AK Parti'nin Samsun adaylarını açıkladı
Marmaray'ı kullananlar dikkat ! Bu duraklar arasında seferler duruyor !
Marmaray'ı kullananlar dikkat ! Bu duraklar arasında seferler duruyor !
AK Parti'de kriz ! Topluca istifa ettiler
AK Parti'de kriz ! Topluca istifa ettiler
Sadece 1 TL yüzünden hayatları kabusa döndü
Sadece 1 TL yüzünden hayatları kabusa döndü
Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama
Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama
Bunu yapanın 2 bin lirası cebinde kalacak
Bunu yapanın 2 bin lirası cebinde kalacak
Önce NASA şimdi de Rus bilim insanları uyardı ! Dev astreoid yaklaşıyor !
Önce NASA şimdi de Rus bilim insanları uyardı ! Dev astreoid yaklaşıyor !
Yargıtay'dan emsal karar: Anneler de nafaka parası ödeyecek !
Yargıtay'dan emsal karar: Anneler de nafaka parası ödeyecek !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Ocak 2019 15:30

O öğrencinin sistemi 'hackleyip' notlarını nasıl değiştirdiği ortaya çıktı

Diyarbakır'da karne notlarını değiştirip, devamsızlık yaptığı günleri silen 10'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M.'nin, öğretmenine ait kişisel şifreyi kullanarak, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne girdiği belirlendi. Gözaltına alınan S.Ş.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

O öğrencinin sistemi 'hackleyip' notlarını nasıl değiştirdiği ortaya çıktı
A+ A-

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M., Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne girip, karne notlarını 20'şer puan yükseltip, okula devamsızlık yaptığı 59 olan gün sayısını da 9'a indirdi. Okul yönetimi, notların değiştiğini fark etmesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sistemde hata olabileceği yönünde bilgi verdi. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nin veritabanı üzerinde inceleme yaptı. Ancak herhangi bir soruna rastlamadı. Öğrencinin karne notları ve devamsızlıkları, öğretmenlerin kayıtlarına göre düzeltildi.

OKUL YÖNETİMİ POLİSE BİLGİ VERDİ

S.Ş.M.'nin notları ile devamsızlık gün sayısının bir kez daha değişmesi üzerine, okul yönetimi polise bilgi verdi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencinin verilerinin değiştirildiği bilgisayarın IP adresine ulaştı. Sistemdeki verileri değiştiren kişinin, notları ve devamsızlık günleri değiştirilen öğrenci S.Ş.M. olduğu belirlendi. Polis, öğrenci S.Ş.M.'yi dün evinde gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonunda öğrencinin, öğretmenine ait kişisel şifreyle e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne girdiği ve notları ile devamsızlık günlerinde değişiklik yaptığı ortaya çıktı. İfadesi alınan S.Ş.M. serbest bırakıldı.

 

karne notları , bilgisayar korsanı , karne sistemi , e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM