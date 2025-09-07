  1. Anasayfa
Öğrencileri mağdur eden tuzak... Şeytanın bile aklına gelmezdi

Güncelleme:

Üniversite öğrencilerine kurulan "dijital eğitim seti" tuzağı ifşa oldu. Öğrencilere 15 bin TL'den başlayan fiyatlarla dijital eğitim seti adı altında satış yapan bazı firmaların 15 günlük cayma hakkını kullanamaması için eğitim setlerini hemen açtığı ortaya çıktı.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, yüzlerce üniversite öğrencisinin dijital eğitim seti mağduru olduğunu belirterek, "Öğrenciler cayma hakkını kullanmak için satıcıyı aradıklarında, 'Talebinizi aldık, iptal edeceğiz' deniliyor, ancak süre geçtiği için sonradan iptal işlemi yapılamıyor" dedi.

Üniversitelerde bazı firmaların yüksek fiyatlarla sattığı dijital eğitim setini satın alan birçok öğrenci, sisteme giriş yaptığında basit bir arayüzle karşılaşıyor. Fiyatları 15 bin liradan başlayan setler, çoğu zaman öğrencilere cazip vaatlerle tanıtılıyor. İddiaya göre, kendilerini de üniversite öğrencisi olarak tanıtan satıcılar, öğrencilere sözleşme imzalattıktan sonra 'cayma hakkı' bulunmasın diye setleri hemen açtırıyor ve dijital ortamda giriş yaptırılıyor. Öğrenciler 14 gün içinde iade talebinde bulunduklarında ise firmalar, 'Set kullanıldığı için geri alınamaz' yanıtını veriyor.

Üniversite öğrencisi Mustafa D., "Üniversite kampüsünde yürürken 2 kişi, 'Eğitim seti satıyoruz' diyerek durdurdu. Yabancı dil setini çok överek pazarladılar ve 3 ayda İngilizce seviyemin yükseleceğini söylediler. Ben de kabul ettim. Ardından orada dijital ortamda üyeliğimi yapıp seti açarak, bana arayüzü gösterdiler. Eve gittiğimde kendim inceledim ama uygulama çok kötüydü. İade etmek istediğimde ise ürünün kullanıldığını ve iade edemeyeceğimi söylediler. Ben de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Sonra araştırdım ki bazı öğrenciler setin ücretini ödemeyince haciz işlemi uygulayan firmalar dahi olmuş" ifadelerini kullandı.

'SÜRE GEÇTİĞİ İÇİN İPTAL İŞLEMİ YAPILAMIYOR'

Yüzlerce öğrencinin eğitim seti mağduru olduğunu kaydeden TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, “Tüketicinin sorgusuz sualsiz 14 gün içinde cayma hakkı vardır. Fakat burada asıl sorun, öğrencilere eğitim seti adı altında birçok ürün satılmasıdır. Öğrenciler 'okudum, anladım' şeklinde imza atıyor ve dijital materyal açıldığı anda cayma hakkı ortadan kalkıyor. Öğrenciler cayma hakkını kullanmak için satıcıyı aradıklarında, 'Talebinizi aldık, iptal edeceğiz' deniliyor, ancak süre geçtiği için sonradan iptal işlemi yapılamıyor" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLER ÇOK SAYIDA MAĞDURİYET BİLDİRİYOR'

Öğrencilerin tüm konuşmaları belgelemeleri gerektiğini belirten Güllü, "Öğrencilerin mutlaka yazılı bir bildirim yapmaları gerekir. Bu bildirim bir noter ihtarı, e-posta veya hatta WhatsApp yazışması olabilir. Mahkemeler bu tür yazışmaları da delil olarak kabul edebiliyor. Ancak en sağlıklısı noter ihtarı ya da e-postadır. Güvenilirlik açısından bu tür firmalar genellikle aynı sistemi uyguluyor ve öğrenciler mağdur ediliyor. Bu nedenle bu tür uygulamalara yönelmemelerini tavsiye ediyoruz. Bu konuyla ilgili Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurular çok fazla. Özellikle sosyal medyada en çok şikayet edilen konuların başında bu geliyor ve öğrenciler çok sayıda mağduriyet bildiriyor" dedi. (DHA)

