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Ordu'da aile katliamı: 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!

Ordu'da aile katliamı: 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!

Ordu’nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Korgan ilçesi Tepe Mahallesi Eğlence Mevkiinde meydana geldi. Bir aile arasında çıkan tartışmada 14 yaşındaki çocuk babasının tabancası ile ateş açtı. Olayda annesi, anneannesi ve ağabeyi isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı.

Komşuların ihbarı ile mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Etiketler ordu katliam aile
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