Ortalığı birbirine kattı, özel harekat polisleri müdahale etti!

Polisi alarma geçiren olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki Uğur K., televizyon, cep telefonu, tavla ve çeşitli ev eşyalarını pencereden aşağıya atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇABASI 2 SAAT SÜRDÜ

Evde tek yaşadığı öğrenilen K.'yı polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara aldırış etmeyen K., ara sıra pencereden çıkıp polislere gitmeleri yönünde tepki gösterdi. Bu sırada polis ekipleri binanın etrafına güvenlik şeridi çekerek apartman etrafına vatandaşları yaklaştırmadı.

Polislerle zaman zaman apartmanın megafonundan diyaloğa giren K., bazı şahısların isimlerini vererek bulunmasını ve apartmanın boşaltılmasını istedi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabası ve itfaiye ekiplerinin içeriye girme çalışması sonu vermeyince bölgeye özel harekat polisleri çağrıldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ EVYE VE KOÇBAŞI KULLANARAK KAPIYI AÇTI

Çevredekilerin meraklı gözlerle izlediği olayda Uğur K.'yi, olay yerine gelen özel harekat polisleri de ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalar sonuç vermeyince eve girmek için hazırlık yapan özel harekat polisi, kalkan eşliğinde apartmana girip, levye ve koçbaşı kullanarak kapıyı açtı.

Evden çıkartılan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.