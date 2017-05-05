Otel odasında intikam tuzağı

Van’da anaokulu öğretmenliği yapan Dilek D. (30) ile Hatay’da üniversite öğrencisi olan Gülşah Ş. (22), ajans sahibi olduğunu söyleyip manken yapma vaadiyle kendilerini dolandıran Cüneyt Pala’yı (42) İstanbul’da otel odasında tuzağa düşürdü.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın Emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, üç ay önce Cüneyt Pala sosyal paylaşım sitesi Instagram’da gördüğü Dilek D'ye ajans sahibi olduğunu, kendisini manken yüzü olarak seçtiğini, tanışmak istediğini söyledi. Pala, İstanbul’a giden Dilek D.’nin otel odasında fotoğraflarını çekti ve Dilek D.’den 30 bin lira aldı. Para ödemesine rağmen mankenlik yapmaya başlayamayan Dilek D., Pala’dan şüphelenmeye başladı Yeniden buluştukları Pala, iddiaya göre Dilek D.’ye Ankara’da otel odasında tecavüz etti ve sonrasında Dilek D.’le iletişimi kesti.

Dilek Dilek D., Instagram’da sahte bir hesap açarak Pala’nın iletişim kurduğu kişileri takibe başladı. Hatay’da üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyan Gülşah Ş.'ye ulaştı. Gülşah Ş. de aynı şekilde mankenlik vaadiyle kandırıldığını söylüyordu. İkili paralarını geri almak için bir plan yaptı. Plana göre, Gülşah Ş., Pala ile otelde buluşacaktı. Bu buluşma sırasında Dilek D. otel odasına gelecek, Pala’yı iple bağlayacaklar ve paralarını geri alacaklardı. Gülşah Ş. yanına biber gazı, Dilek D. de bıçak ve ip aldı. Planlandığı gibi geçen cuma gecesi Pala ve Gülşah Ş., Taksim’de otel odasında buluştu.



Dilek D. de otel odasına geldi. Dilek D. ve Gülşah Ş.'nin iddiasına göre; Pala boğmak için Dilek D.’nin boğazını sıktı. Gülşah Ş. de biber gazını kullandı. Dilek D. ise çantasında getirdiği bıçağı peş peşe Pala’ya sapladı. İki kadın daha sonra lobiye inerek otel güvenliğine olayı haber verdi. Polis ve ambulans otel odasına geldiğinde Pala çoktan ölmüştü. Polis yaptığı araştırmada, Pala’nın ajans sahibi olmadığını, başka kadınlarla da aynı vaadlerle iletişim kurduğunu belirledi. Gözaltına alınan Dilek D. ve Gülşah Ş., cinayetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.