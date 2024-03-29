Otomobilli dilencinin 2 saatlik kazancı ''pes'' dedirtti

İşte karşınızda hepimizin duygularını sömürüp hem iyi niyetimizi hem de paramızı çalan dilencilerden biri daha... Kendi otomobiliyle geldi, aracını park edip dilenmeye başladı. Sadece 2 saatte topladığı para ise dudak uçuklattı.

Adana'dan Bolu'ya dilenmek için gelen ve yaşlı gibi görünmek için kıyafetlerini değiştiren 40 yaşındaki dilenci, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Otomobilini park edip, anahtarı da lastiğin üzerine koyan dilencinin 2 saat içinde bin 595 TL topladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, C.A. isimli şahsın da arasında olduğu şebekenin, Adana'dan Bolu'ya dilenmek için geldiğini tespit etti. Sakat gibi davranan ve yaşlı imajı vermek için kıyafetlerini değiştiren C.A., insanların manevi duygularını istismar ettiği sırada zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencinin üzerinden 1595 TL para çıktı. Yaşlı gibi davranarak insanları kandıran C.A.'nın aslında 40 yaşında olduğu, bu parayı da sadece 2 saatte topladığı ortaya çıktı.

Dilenciye 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. Maddesi gereğince 977 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, C.A.'nın, otomobilini Atatürk Stadyumu yanına park ettiği, gayet rahat ve sağlıklı şekilde hareket ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, C.A.'nın aracı park ettikten sonra anahtarı diğer şebeke üyelerinin alabilmesi için teker bölümüne sakladığı, ardından da pazaryerine doğru ilerlediği görüldü.

Zabıta ekipleri, aracı kaldırıma park ettiği için de şahsa ceza kesti.

İHA