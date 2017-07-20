Otopark tuvaletinde korkunç olay

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 33 yaşındaki Meryem M., 9 yaşındaki oğlu için 1 TL tuvalet ücreti ödemeyi kabul etmemesi üzerine tartıştığı görevlinin tokat atması sonucuÿbayılarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, Müftü Mahallesi’ndeki katlı otoparkta meydana geldi. Meryem M., oğlu ile birlikte otoparktaki tuvalete girdi. Meryem M., çıkışta 1 TL ücret ödedi. Tuvalet görevlisi 42 yaşındaki S.C., kadından oğlu için de 1 TL vermesini istedi. Çocuktan ücret alınmasına karşı çıkan Meryem C. ile görevli tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında S.C.’nin tokat attığı iddia edilen Meryem C., yere düşerek bayıldı. Çevrede bulunanların haber vermesi ile gelen 112 sağlık ekipleri, Meryem C.’yi ilk müdahalesini yaparak Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. S.C., olayın ardından karakola giderken, Meryem C. deÿtedavisinden sonra karakola gidip şikayetçi oldu. Soruşturma sürdürülüyor.