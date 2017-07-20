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  4. 20 Temmuz 2017 23:19

Otopark tuvaletinde korkunç olay

Zonguldak'ta bir otoparkta oğluyla tuvalete giden genç anne oğlu için ücret ödemeyi kabul etmeyince tartıştığı görevli tarafından tokat yedi.

Otopark tuvaletinde korkunç olay
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Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 33 yaşındaki Meryem M., 9 yaşındaki oğlu için 1 TL tuvalet ücreti ödemeyi kabul etmemesi üzerine tartıştığı görevlinin tokat atması sonucuÿbayılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Müftü Mahallesi’ndeki katlı otoparkta meydana geldi. Meryem M., oğlu ile birlikte otoparktaki tuvalete girdi. Meryem M., çıkışta 1 TL ücret ödedi. Tuvalet görevlisi 42 yaşındaki S.C., kadından oğlu için de 1 TL vermesini istedi. Çocuktan ücret alınmasına karşı çıkan Meryem C. ile görevli tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında S.C.’nin tokat attığı iddia edilen Meryem C., yere düşerek bayıldı. Çevrede bulunanların haber vermesi ile gelen 112 sağlık ekipleri, Meryem C.’yi ilk müdahalesini yaparak Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. S.C., olayın ardından karakola giderken, Meryem C. deÿtedavisinden sonra karakola gidip şikayetçi oldu. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA

otopark , zonguldak , tuvalet , kadın
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