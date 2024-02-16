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Park halindeki kamyonet alev alev yandı

Park halindeki kamyonet alev alev yandı
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Batman'da yol kenarında park halinde duran kamyonet aniden alev aldı.

Batman'da yol kenarında park halinde duran kamyonet aniden alev alev yanmaya başladı. Kısa süre içinde büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki kamyonet aniden yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Etiketler alev kamyonet yangın
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