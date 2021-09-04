PKK'ya ağır darbe! 7 hain daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesindeki hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama:

Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi.

Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!