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  4. 25 Mayıs 2020 12:27

Polis şiddeti kamerada: ''Şerefsizler içeriye girsenize!''

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde evinin bahçesinde oturan bir yurttaşa onlarca polis saldırdı. 'Şerefsizler içeri girsenize' diye seslenen polisler, yurttaşı yerlerde sürükleyip, ters kelepçe taktı.

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Ankara'ad bekçilerin çöp döken vatandaş ve ailesine şiddet uygulamasına tepkiler süreken bu kez de Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde evinin bahçesinde oturan bir yurttaşa onlarca polis saldırdı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ''Şerefsizler içeriye girsenize” diyerek bağırıyor. Yurttaşın yanıt vermesi üzerine polis, tüm aileye saldırıyor. Görüntülerde araçtan inen 8 polis tarafından aileye saldırıldığı görülüyor.

Polis aracının önünde sırayla yere yatırılarak ters kelepçe yapıldığı görülürken, destek ekipleri gelmeye devam ediyor.

 

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