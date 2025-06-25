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Polise yakalanmamak için çatıdan atladı

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İstanbul Bağcılar'da aranan bir şüphelinin kaldığı yeri tespit eden polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Ekipleri gören şüpheli binanın çatısına kaçtı. Şüpheli, binanın çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Bacakları kırılan şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aranan bir şüphelinin kaldığı yeri tespit eden polis ekipleri, Özel Harekat Timi ve Köpekli Polis Timi'nin de desteğiyle adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin kaldığı binaya geldiğini gören şüpheli, binanın çatısına kaçtı. Polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışılan şüpheli, binanın çatısından atlayarak intihara kalkıştı. Beton zemine düşen şüphelinin bacakları kırıldı. Yaralanan şüpheli olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneye kaldırılacağı öğrenildi. 

DHA

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Etiketler bağcılar polis çatı intihar
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