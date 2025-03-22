Polisten İmamoğlu protestolarında göstericiye uçan tekme
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protesto gösterilerde İstanbul Saraçhane'de bir polis memurunun göstericiye uçan tekme atıp yere düşürdüğü anlar kameralara yansdıı.
Dün akşam saatlerinde Saraçhane’de polisin eylemcilere müdahalesi sırasında bir göstericiye uçan tekme attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülere polisin aynı zamanda aynı kişinin yüzüne yakın mesafeden biber gazı da sıktığı da görüldü.
Sözcü
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