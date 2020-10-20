Sahte içki bir can daha aldı!

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Karaova Mahallesi'nde yaşayan Hasan Topal (59) isimli bir kişi öğleden sonra fenalaştı. Alkolden zehirlendiği ileri sürülen kişi ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hasan Topal, hayatını kaybetti. Hasan Topal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.