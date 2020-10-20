  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 20 Ekim 2020 22:34

Sahte içki bir can daha aldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde metil alkol zehirlenmesi hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Hasan Topal hayatını kaybetti.

Sahte içki bir can daha aldı!
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Karaova Mahallesi'nde yaşayan Hasan Topal (59) isimli bir kişi öğleden sonra fenalaştı. Alkolden zehirlendiği ileri sürülen kişi ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hasan Topal, hayatını kaybetti. Hasan Topal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

içki , alkol , sahte içki
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM