Şehit polis soruşturmasından Turbo Turabi çıktı!

İstanbul Kağıthane'de bir polis memurunun şehit olduğu olayda kullanılan silahın yasa dışı olduğu belirlendi. Hazırlanan iddianamede, Survivor yarışmasıyla tanınan ''Turbo'' lakaplı Turabi Çamkıran'ın da isminin geçtiği ortaya çıktı.

Kağıthane’de 25 Ağustos 2023 tarihinde bir operasyon sırasında yaşanan olayda, şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit düştü. Kullanılan silahın, Türkiye’de yasal üretimi olmayan UTAŞ marka bir tabanca olduğu tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda, 43 şüpheli hakkında “İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma” suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Sabah gazetesinin haberine göre, iddianamede Turabi Çamkıran’ın, kız arkadaşı T.A.A.’ya ruhsatsız bir tabanca temin ettiği bilgisi yer aldı. Silahın, dosyada satıcı olarak geçen M.Ş.’den alındığı belirtildi. Çamkıran’ın “temin edici”, T.A.A.’nın ise “alıcı” olarak yer aldığı süreçte, ikili arasındaki mesajlaşmalar da iddianameye eklendi.

Sanık M.Ş.’in dijital materyallerinde “TURBO TURBO” adıyla kayıtlı kişinin Turabi Çamkıran olduğu doğrulandı. İddianamede yer alan tutanaklarda Çamkıran’ın Ş.’ye “Benim kızın emanetini unutma Kral ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep” dediği, Ş.’nin ise “Emanet kolay” şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Ş.’nin Çamkıran’a “Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım sana zımbırtıyı getireyim mi” diye mesaj attığı, Çamkıran’ın ise “Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme, arama var. Ben üstüme alırım, beni aramıyorlar. Şeflerini hırpaladım, her gün adam mı aranır lan diye” cevabını verdiği belirtildi.

Sabah Gazetesi