Sınırda bir büyük deprem daha

Van'ın Başkale ilçesine 77 kilometre mesafede 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre Van'ın Başkale ilçesine 77 kilometre mesafede 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerel saatle 09.05'te Van'ın sınırında artçı bir deprem meydana geldi. Yetkililer depremin tam konumunu Doğu Azerbaycan ve Van'ın Başkale ilçesine 77 kilometre mesafede olduğunu belirtti.

Deprem Türkiye saati ile 09.05'te ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.