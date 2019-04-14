Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı ! Atkı ve şapkaları çıkarın...
Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı ! Atkı ve şapkaları çıkarın...
Ücretli poşet uygulamasının sonucunu açıkladı !
Ücretli poşet uygulamasının sonucunu açıkladı !
Araç sahipleri dikkat ! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor...
Araç sahipleri dikkat ! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor...
Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü !
Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü !
AK Parti'den ''Olağanüstü İtiraz'' açıklaması
AK Parti'den ''Olağanüstü İtiraz'' açıklaması
TBMM Başkanı Şentop ''FETÖ'' önergesini işleme koymadı !
TBMM Başkanı Şentop ''FETÖ'' önergesini işleme koymadı !
İzmir Belediye Başkanı'ndan Asya, Amerika ve Avrupa hamlesi
İzmir Belediye Başkanı'ndan Asya, Amerika ve Avrupa hamlesi
Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor ! Tarih verildi...
Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor ! Tarih verildi...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 14 Nisan 2019 22:34

Tadilattaki evde facia! Ev, işçilerin üzerine çöktü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, tadilat halindeki 2 katlı evin çökmesi sonucu enkazın altında kalan Aslan Durmaz (40) hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.

Tadilattaki evde facia! Ev, işçilerin üzerine çöktü
A+ A-

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Göktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tadilat halindeki iki katlı evde işçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Gürültüyle çöken evi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye geçen ekipler, enkaz altında kalan kalıp ustası Aslan Durmaz’ın cansız bedenini çıkardı. Enkaz altında kalan isimleri öğrenilemeyen 2 işçi ise ağır yaralı olarak çıkarılıp ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çöken evin enkazı altında kalan 2 otomobilin de hasar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

şanlıurfa , viranşehir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM