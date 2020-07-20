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  4. 20 Temmuz 2020 10:37

Taksim Meydanı'nda 2 erkek, bir kadını dövdü!

Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu 2 erkek şahıs, arkadaşları olan kadını tekme tokat dövdü. Zanlılar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda 2 erkek, bir kadını dövdü!
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Olay, dün akşam saat 18.00’de Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadın şahsı darp etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kadını darp eden 2 şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Yaralı kadında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



"Tartışma çıktı kavga ettiler”
Olayı gören bir vatandaş ise şu şekilde konuştu:
“Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi bayana saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler. Tartışma çıktı kavga ettiler.”



İHA

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