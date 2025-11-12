  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tarlada korkunç ölüm: 14 yaşındaki kız çocuğu biçerdöverin altında kaldı

Tarlada korkunç ölüm: 14 yaşındaki kız çocuğu biçerdöverin altında kaldı

Tarlada korkunç ölüm: 14 yaşındaki kız çocuğu biçerdöverin altında kaldı
Güncelleme:

Ağrı’da ayçiçeği hasadı sırasında meydana gelen feci kazada 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Ağrı il merkezine bağlı Aşkale Köyü'nde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte köye ayçiçeği hasadına giden 14 yaşındaki Nursefa S., hasat sırasında traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı.

Diğer tarım işçilerinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kız kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nursefa S.’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

text-ad
Etiketler biçerdöver tarla ayçiçeği tarlası kız çocuğu Ağrı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin masmavi cennetlerine BBG evi takibiyle ceza yağdı! Türkiye'nin masmavi cennetlerine BBG evi takibiyle ceza yağdı! Düğün yerinde ''park yeri'' cinayeti: 16 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü! Düğün yerinde ''park yeri'' cinayeti: 16 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü! Sosyal medyadaki doktor paylaşımları için kısıtlama kararı Sosyal medyadaki doktor paylaşımları için kısıtlama kararı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Büyük deprem 3-4 gün içinde olabilir!'' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Büyük deprem 3-4 gün içinde olabilir!'' Bir asansör faciası daha: 9 kat aşağı çakıldılar! Bir asansör faciası daha: 9 kat aşağı çakıldılar! İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi istendi; Cem Küçük canlı yayında İçişleri Bakanı'na seslendi İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi istendi; Cem Küçük canlı yayında İçişleri Bakanı'na seslendi Milyonlarca memur ve emeklilere refah payı adımı Milyonlarca memur ve emeklilere refah payı adımı Çok sayıda ilimiz için önce sağanak yağış ardından da kar yağışı bekleniyor! Çok sayıda ilimiz için önce sağanak yağış ardından da kar yağışı bekleniyor! 20 yaşındaki üniversiteli genç kız arkadaş evinde ölü bulundu 20 yaşındaki üniversiteli genç kız arkadaş evinde ölü bulundu Önce İstanbul, şimdi de İzmir! Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı Önce İstanbul, şimdi de İzmir! Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
20 evladımıza mezar olan askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı 20 evladımıza mezar olan askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı