AK Parti son noktayı koydu: Türkiye bu yükü kaldıramaz
AK Parti son noktayı koydu: Türkiye bu yükü kaldıramaz
Çin'in yeni savaş makinesi ortaya çıktı ! F-35'ler kaçamayacak
Çin'in yeni savaş makinesi ortaya çıktı ! F-35'ler kaçamayacak
Bunu yapan yandı ! Resmi Gazete'de yayımlandı; cezası çok ağır
Bunu yapan yandı ! Resmi Gazete'de yayımlandı; cezası çok ağır
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu
Piyasalar vergi indirim paketini görmedi: Dolar yeniden uçuşa geçti
Piyasalar vergi indirim paketini görmedi: Dolar yeniden uçuşa geçti
İlk kez ortaya çıktı ! İnfaza böyle götürdüler
İlk kez ortaya çıktı ! İnfaza böyle götürdüler
81 ile yazı gönderildi ! Kış lastiği uygulamasında yeni dönem
81 ile yazı gönderildi ! Kış lastiği uygulamasında yeni dönem
Üniversitede skandal ! Atatürk'e hakaretten açığa alındı
Üniversitede skandal ! Atatürk'e hakaretten açığa alındı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Kasım 2018 14:57

TEM'de TIR kazası ! Trafik kilitlendi

Tuzla TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, bölgede kilometrelerce araç kuyuğu oluştu.

TEM'de TIR kazası ! Trafik kilitlendi
A+ A-

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM otoyolu Orhanlı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Altundağ yönetimindeki 63 ZF 061 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü TIR'ın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan TIR devrildi, içindeki .  malzemeler yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için güvenlik ölmemi aldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.



TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Devrilen TIR nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından devrilen TIR çekici tarafından kaldırıldı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik  normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

 

DHA

tem otoyolu , tuzla , trafik kazası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM