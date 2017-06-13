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  4. 13 Haziran 2017 17:21

Teröristlere darbe üstüne darbe: 20 terörist ölü

Siirt'te PKK'ya yapılan hava harekatlarıyla 20 terörist öldürüldü.

Teröristlere darbe üstüne darbe: 20 terörist ölü
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Siirt Pervari'de PKK'ya ait 11 hedef hava harekatıyla imha edildi. Van ve Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında ise 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendermede; dün akşam saatlerinde Siirt Pervari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 11 hedefin (10 barınma alanı, 1 erzak noktası) Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından imha edildiği belirtildi.

TSK: Van ve Kuzey Irak'a hava harekatında 20 terörist öldürüldü.

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