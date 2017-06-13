Teröristlere darbe üstüne darbe: 20 terörist ölü

Siirt Pervari'de PKK'ya ait 11 hedef hava harekatıyla imha edildi. Van ve Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında ise 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendermede; dün akşam saatlerinde Siirt Pervari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 11 hedefin (10 barınma alanı, 1 erzak noktası) Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından imha edildiği belirtildi.



TSK: Van ve Kuzey Irak'a hava harekatında 20 terörist öldürüldü.