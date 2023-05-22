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Tüfekle oynarken dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralıı

Tüfekle oynarken dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralıı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde mantarhanede çalışan 17 yaşındaki genç, oynadığı av tüfeğiyle 1 kişinin ölümüne, 2 kişi de yaralanmasına neden oldu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Tepeli köyünde meydana geldi. Köydeki bir mantar üretim tesisinde çalışan R.C.A., iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bir süre sonra tüfek ateş alırken, çıkan saçmaların isabet ettiği E.K. ile B.Y. ve M.Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği E.K., B.Y. ve M.Ö. ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. E.K.'ın cenazesi otopsi için Isparta'ya gönderilirken, B.Y. ve M.Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

R.C.A. ve olay yerinde bulunan T.Ö. (17) jandarma tarafından gözaltına aldı. 

DHA

Etiketler ısparta tüfek kaza
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