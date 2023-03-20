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Türkiye'ye kaçak giren 30 Suriyeli yakalandı

Türkiye'ye kaçak giren 30 Suriyeli yakalandı
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Kilis'te, Suriye sınırından Türkiye'ye giriş yapan 30 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak geçiş ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, devriye görevi sırasında Elbeyli ilçesi yakınlarında sınırı kaçak geçen grubu fark etti. Ekipler tarafından durdurulan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Suriye uyruklu göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

DHA

Etiketler suriye kilis kaçak göçmen jandarma
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