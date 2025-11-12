Yağ fabrikasında patlama: Yaralılar var!
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasının kazan dairesi bölümünde patlama sonrası çıkan yangında, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasının kazan dairesinde saat 15.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralanan 1'i ağır, 7 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
DHA
