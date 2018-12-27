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  4. 27 Aralık 2018 13:40

Yolcu otobüsü duvardan düştü

Aksaray'da bir yolcu otobüsü 6 metrelik duvardan aşağı düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yolcu otobüsü duvardan düştü
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Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yolun kenarında bulunan yaklaşık 6 metrelik duvardan aşağıya düştü.

Kaza, Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ihlara Belde Belediyesine ait Mustafa K. (43) idaresindeki yolcu otobüsü, içerisinde 2 yolcu ile Ihlara beldesinden Aksaray istikametine yola çıktığı sırada yoldaki buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan otobüs yolun kenarında bulunan yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan aşağıya düştü.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 
 

belediye otobüsü
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