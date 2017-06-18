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  3. 18 Haziran 2017 16:39

30 kiloluk Babalar Günü hediyesi

Çanakkale'de bankada güvenlik görevlisi olan 36 yaşındaki Çetin Ege Doğan, 30 kilo ağırlığında bir balık yakaladı.

30 kiloluk Babalar Günü hediyesi
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Çanakkale'de, bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 10 yıldır zıpkınla balık avlayan 36 yaşındaki Çetin Ege Doğan, 1.5 metre boyunda ve 30 kilo ağırlığında liça balığı vurdu. Doğan, "Deniz ana Babalar Günü'ne özel bir hediye sundu" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda, orta suda hareketsiz olarak avını beklemek anlamına gelen 'örümcek tekniği' ile yaptığı dalışlarda bugüne kadar boyu büyüklüğünde birçok balık avlayan güvenlik görevlisi Çetin Ege Doğan, bu Sabah Babalar Günü'ne özel bir dalış gerçekleştirdi. Erken saatlerde Boğaz'da, balık adam elbisesi, şnorkel ve zıpkınla dalış yapan Doğan, sualtında avını beklerken, 'çıplak' olarak da bilinen büyük liça sürüsüyle karşılaştı. İçlerinden en büyüğünü hedef alıp, zıpkınla avladı. Doğan, bu anları da zıpkının üzerindeki sualtı kamerasıyla görüntüledi.

Boyu büyüklüğündeki balığı karaya çıkarabilmek için uzunca bir süre uğraşan Çetin Ege Doğan, sahilde kendisini merakla bekleyen arkadaşlarına da 1.5 metre boyunda ve 30 kilo ağırlığındaki liça ile sürpriz yaptı. Bu anları cep telefonu kamerası ile kaydeden arkadaşı, Doğan'ın kucaklayarak sudan çıkarıp kıyıya taşıdığı dev 'liça'yı görünce, "Sen denizde kuzu bulmuşsun" diyerek, espri yaptı.

Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışmasına karşın, denize olan tutkusu nedeniyle boş zamanlarında serbest dalışlar yaptığını ve zıpkın ile balık avladığını anlatan Çetin Ege Doğan, "Bugün Babalar Günü nedeniyle bir dalış yaptım. Havanın durumuna göre önce yeri seçtim. Derin bir dalış yaptım. Örümcek tekniğiyle orta suda hareketsiz bekleyerek yaptığım dalışta, büyük balık sürüsü denk geldi. Etrafımda birkaç tur attılar. Ben de en irisini seçerek atışımı yaptım ve balığı vurdum. Deniz ana bana Babalar Günü'ne özel bir hediye sundu" dedi.

DHA

babalar günü , balık , deniz , çanakkale