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30 yıldır aranan terörist yakalandı

30 yıldır aranan terörist yakalandı
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Mardin'in Derik ilçesinde 1994 yılında düzenlenen terör eyleminin faillerinden olan PKK/KCK üyesi, Muğla’nın Dalaman ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Mardin'ın Derik ilçesinde 1994 yılında meydana gelen terör eylemlerine katılan M.İ. (66) isimli terör örgütü üyesinin Dalaman’da olduğu tespit edildi.

30 YILDIR ARANIYORDU

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süre fiziki takibe alınan terörist, kaldığı eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi. Ortaca’daki adli makamlara sevk edilen M.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler PKK terör terörist
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