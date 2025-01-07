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44 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu

44 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, terör örgütleriyle bağlantılı toplam 44 kişi ve kurumun malvarlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı', Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karar göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu çerçevesinde "terörün finansmanı" suçunu işleyen PKK/KCK bağlantılı yedi gerçek kişi ile beş tüzel kişinin, DAEŞ ve EL KAİDE bağlantılı 22 gerçek kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı bir gerçek kişi ile dokuz tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı Resmi Gazete malvarlığı
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