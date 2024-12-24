  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak

6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak

6 üniversiteye 105 akademisyen alınacak
Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 6 üniversite 105 akademisyen alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Erzurum Teknik Üniversitesi 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi, İstanbul Beykent Üniversitesi 36 öğretim üyesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi, Akdeniz Üniversitesi 22 öğretim üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 13 öğretim üyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

Etiketler Resmi Gazete akademisyen akademisyen alımı üniversite
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arda Güler İspanya liginde tarihe geçmeyi başardı Arda Güler İspanya liginde tarihe geçmeyi başardı Bakımsızlığını görüntülüyordu o anda çöktü: 2 ölü, 11 yaralı var! Bakımsızlığını görüntülüyordu o anda çöktü: 2 ölü, 11 yaralı var! Amazonlarda yeni bir gizemli kabile görüntülendi Amazonlarda yeni bir gizemli kabile görüntülendi Meteoroloji il il uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlar tüm yurdu saracak! Meteoroloji il il uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlar tüm yurdu saracak! Otomobille kamyon çarpıştı ortalık savaş alanına döndü Otomobille kamyon çarpıştı ortalık savaş alanına döndü Adana Demirspor'a umut oldu, adını Süper Lig tarihine yazdırdı Adana Demirspor'a umut oldu, adını Süper Lig tarihine yazdırdı Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Kayserispor-Galatasaray maçı karışmıştı: 1 taraftar tutuklandı Kayserispor-Galatasaray maçı karışmıştı: 1 taraftar tutuklandı Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer bombasını patlattı Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer bombasını patlattı Türk kadın rap şarkıcısından 2 Türk rap şarkıcısına tecavüz suçlaması Türk kadın rap şarkıcısından 2 Türk rap şarkıcısına tecavüz suçlaması
Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken şalvar - kravat, ceket karşılaştırması Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken şalvar - kravat, ceket karşılaştırması MasterChef Türkiye'de 2. ceketi alan isim belli oldu MasterChef Türkiye'de 2. ceketi alan isim belli oldu AK Parti'yi yerden yere vurdu: ''PKK’yı tanık, TSK’yı sanık yapmış bir zihniyetsiniz'' AK Parti'yi yerden yere vurdu: ''PKK’yı tanık, TSK’yı sanık yapmış bir zihniyetsiniz'' Turist kafilesini taşıyan otobüs alev topuna döndü Turist kafilesini taşıyan otobüs alev topuna döndü Türkiye'nin yarım asırlık bir devi daha iflas etti Türkiye'nin yarım asırlık bir devi daha iflas etti 3 kuruş maaş zammı bekleyenlere kötü haber: Kiralara 2025 zammı geldi! 3 kuruş maaş zammı bekleyenlere kötü haber: Kiralara 2025 zammı geldi!