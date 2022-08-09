80 bin TL'ye yükseltilen bedelli askerlik için başvuru sayısı açıklandı

Bedelli askerlik için 2022'nin ikinci yarısı için ücret 80 bin 63 TL olarak belirlenmişti. Bedelli askerliğe başvuranların sayısı belli oldu.

550 bin kişilik yoklama kaçağı ve bakaya stoku bulunuyor. Yoklama kaçağı veya bakaya olanların ise, bedelli ücreti dışında her ay için 1167 TL ek ödeme yapması gerekiyor.

Habertürk'ün haberine göre; Temmuz ayında bedelli askerlik için 93 bin kişi başvuru yaptı. Şu ana kadar yapılan başvurularda limitlerin dolmadığı aktarıldı.

Habere göre, 120 bin sayısına ulaşılmasının beklendiği, bunun TSK'nın tolere edebildiği bir sayı olduğu aktarıldı. Bedelli askerlik başvurularında 140 bin gibi bir rakama ulaşıldığında ise başvuranlar arasından kura çekilmesi yoluna gidiliyor.