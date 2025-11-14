9 bin PKK'lı terörist için gündeme bomba gibi düşen ''dolaylı af'' iddiası!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, terörsüz Türkiye sürecinde hem DEM Parti'nin hem eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın hem de bebek katili terörist başı Öcalan'ın "yasal zemin" çağrılarının ardından olay olacak bir iddiada bulundu. "MGK’da PKK için 'Bunlar silahları bıraktı terör örgütü değiller' denileceğini" öne süren Çömez "sonra da entegrasyon yasası çıkartılacak. 9 bin PKK’lı teröristin affı için böyle bir zemin hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, TBMM’de gündeme dair basın toplantısı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Numan Kurtulmuş’un PKK ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Çömez, Kurtulmuş’un 'Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık bir silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur' sözlerine vurgu yaparak,

'Topu MGK’ya attı. MGK kim, Sayın Erdoğan. Başı kim, Sayın Erdoğan. MGK’nın bir yaptırımı var mı, yok. Meclis üzerinde bir yaptırımı var mı, yok. Peki ne yapar? Sayın Erdoğan'a tavsiye niteliğinde bir yazı gönderir. Şimdi top MGK’ya atılıyor. Komisyon tıkandı ve açmaza girdi de MGK marifetiyle buradan çözüm mü arıyorsunuz?' sözlerini sarf etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE LAFINI DA KABUL ETMİYORLAR'

Türkiye’nin özel bir yasa ile 9 bin PKK’lı teröristi affedeceği yönünde çıkan haberlere değinen Çömez, 'Sayın Kurtulmuş'un öfke patlaması yaşaması yerine, milletvekillerini mahkemeye vermesi yerine, 'alçaklar' ya da 'çakallar' diye feryat etmesi yerine; bunlarla ilgili toplumu ve bizleri bilgilendirmesini beklerdik. Reuters böyle bir hazırlığın yapıldığını, dünyaya ve Türkiye'ye duyurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısı niteliğinde faaliyet gösteren DEM Parti cenahı af kısmını kabul etmiyor. ‘Biz suç işlemedik ki’ diyorlar. Terörsüz Türkiye lafını da kabul etmiyorlar. 50 bin kişinin katledildiği alçak terör eylemlerini terör eylemi olarak kabul etmedikleri için terörsüz Türkiye lafını kabul etmiyorlar. Pişmanlık yasası var, onu da kabul etmiyorlar. 'Pişman değiliz' diyorlar. Peki ne olacak? PKK’ya özgü bir entegrasyon yasası çıkacak' şeklinde konuştu.

'PENSİLVANYA'NIN UZANTILARI 'BİZ DE VAZGEÇTİK' DERSE AFFEDECEK MİSİN?'

'Kapalı kapılar ardındaki pazarlıkları deşifre ediyorum' diyen Çömez ‘İlk ipucu Reuters’tan ikincisi Sayın Kurtulmuş’tan geldi. Plan şu; MGK’da PKK için 'Bunlar silahları bıraktı terör örgütü değiller' denilecek, sonra da entegrasyon yasası çıkartılacak. Bu yasa ile PKK’nın adı anılmadan, silahı bırakmış, kendini feshetmiş örgüt üyeleri olarak kayda geçecek. Bunun hazırlığı yapılıyor. Reuters’ın duyurduğu 9 bin PKK’lı teröristin affı için böyle bir zemin hazırlanıyor. Ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Pensilvanya'nın uzantıları 'Biz de vazgeçtik' derse affedecek misin? DHKP-C ve ona benzer birçok alçak terör örgütü 'Biz de vazgeçtik' derse affedecek misin? Buradan uyarıyorum, çok yanlış bir yoldasınız, çok hatalı bir yoldasınız. Kapalı kapılar ardında sürdürülen pazarlıklarla veya planlarla bu ülkeyi yönetmeye kalkmayın. Bunun faturasını hepimiz bütün Türkiye çok ağır bir şekilde öder’ sözlerini sarf etti.