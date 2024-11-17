  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 9 günlük ara tatil sona erdi

9 günlük ara tatil sona erdi

9 günlük ara tatil sona erdi
Güncelleme:

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün itibarıyla tamamlanıyor. Öğrenciler ve öğretmenler, 9 günlük molanın ardından yarın tekrar sınıflarına dönecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 günlük birinci ara tatili bugün sona eriyor. Buna göre yaklaşık yaklaşık 20 milyon öğrenci 18 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Öğrenciler 2 ay boyunca okula devam edecek, ardından birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sonra erecek. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

LGS 15 Haziran’da, YKS ise 21-22 Haziran’da gerçekleştirilecek

Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Etiketler ara tatil milli eğitim bakanlığı okul lgs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2024 Kainat Güzeli belli oldu 2024 Kainat Güzeli belli oldu 17 yaşındaki kızla otele giderken gözaltına alındı; ortalık karıştı 17 yaşındaki kızla otele giderken gözaltına alındı; ortalık karıştı İstanbul'un orta yerinde 10 milyon yıllık keşif İstanbul'un orta yerinde 10 milyon yıllık keşif Ünlü peynirci iflasın eşiğinde: Konkordato istedi Ünlü peynirci iflasın eşiğinde: Konkordato istedi Marmara'nın en büyük gölünde sular çekildi; tarih fışkırdı Marmara'nın en büyük gölünde sular çekildi; tarih fışkırdı ''Uzaylılarla tanıştım'' diyen Yusuf Güney yalan makinesine bağlandı ''Uzaylılarla tanıştım'' diyen Yusuf Güney yalan makinesine bağlandı Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sağanak fena geliyor Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sağanak fena geliyor Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarıldı; yerine gelen isim belli oldu Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarıldı; yerine gelen isim belli oldu Erkek yolcu, tartıştığı kadını bıçakladı Erkek yolcu, tartıştığı kadını bıçakladı Maliye'nin radarına aldığı sektör belli oldu Maliye'nin radarına aldığı sektör belli oldu
Türkiye'nin beyaz cennetinde gecelik konaklama ücretleri belli oldu Türkiye'nin beyaz cennetinde gecelik konaklama ücretleri belli oldu Kadın sosyal medya fenomenlerinin kavgası kanlı bitti Kadın sosyal medya fenomenlerinin kavgası kanlı bitti Meteoroloji'den kabus gibi tablo: Bazı iller hiç yağış almadı Meteoroloji'den kabus gibi tablo: Bazı iller hiç yağış almadı Beştepe'deki kritik görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Beştepe'deki kritik görüşmenin perde arkası ortaya çıktı İstanbul'da maskeli bir grup polise saldırdı İstanbul'da maskeli bir grup polise saldırdı F-4E Phantom uçakları nefes kesti F-4E Phantom uçakları nefes kesti AIDS'den ölen 13 yaşındaki çocuğun babası sessizliğini bozdu AIDS'den ölen 13 yaşındaki çocuğun babası sessizliğini bozdu Gündüz kuşağı programlarının fişi çekilecek Gündüz kuşağı programlarının fişi çekilecek Şimdi trafik magandaları düşünsün: Ehliyetlere el konulacak Şimdi trafik magandaları düşünsün: Ehliyetlere el konulacak Ton balığında korkunç gerçek: Market raflarından kaldırılıyor Ton balığında korkunç gerçek: Market raflarından kaldırılıyor