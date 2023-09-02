ABD'den Türkiye'ye F-16 mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi McCaul, F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının, Stockholm'ün NATO üyeliğine bağlı olduğunu söyledi.

NATO'nun bir parçası olmak isteyen İsveç, Türkiye'den üyeliğine onay vermesini bekliyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "NATO için umutluyuz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR

Stockholm'ü ziyaret ederek Billström ile görüşen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Michael McCaul, İskandinav ülkesine destek mesajı verirken Türkiye'yi hedef aldı.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı da olan McCaul, ABD'den Türkiye'ye F-16 savaş uçağı tedarikinin, İsveç'in NATO'ya katılımına bağlı olduğunu savundu.

F-16 SATIŞINI İSVEÇ'İN ÜYELİĞİNE BAĞLADI

McCaul, "F-16'larımızı almak istiyorlar. Eğer onlara bu tür silah sistemleri satacaksak, NATO müttefikimiz gibi davranmalılar." dedi.

Amerikalı siyasetçi, "(İsveç'in NATO üyeliği) Katılımı kabul etmemeleri halinde kendilerini tehlikeye atacak pek çok şeyin olduğunun farkındalar." diyerek Ankara'yı açıkça hedef almaya çalıştı.

ABD: TEDARİKİ DESTEKLİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılması konusunu bir süredir kamuoyuna açık şekilde desteklediklerini söylemişti.

İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışının iki ayrı konu olduğunu aktaran Miller şöyle demişti:

Biz her ne kadar inanmasak da, bu konunun NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var.

İSVEÇ'İN NATO BAŞVURUSU

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Soğuk Savaş döneminde başlayan tarafsızlık politikalarını sona erdirerek geçen yıl NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

Finlandiya'nın üyeliğini nisan ayında onaylayan Türkiye, İsveç'in üyeliği için bazı koşulları yerine getirmesini talep etti.

Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için bu ülkenin, terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele etmesini, suçluların Türkiye'ye iadesini ve Türkiye'ye savunma ekipmanı satışında sınırlamaların kaldırılmasını istemişti.

TÜRKİYE: FİİLAYATA YANSIMALI

İsveç, yaptığı kanun değişikliklerinin ardından taleplerin tamamını karşıladığını belirtirken, Ankara bunların "fiiliyata" yansıması gerektiğine dikkat çekerek yeterli olmadığının sinyalini vermişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İskandinav ülkesinin NATO'ya üyeliğiyle ilgili görüşmek için Vilnius'ta temmuz ayında bir araya gelmişti.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üye olması için Türkiye'nin öne sürdüğü taleplere bir yenisini ekleyerek, Ankara'nın üyeliğe yeşil ışık yakması için Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin AB üyeliğinin "önünü açmasını" istemişti.