ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşecek.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 4 isim Ankara'ya geldi. 4 kişilik heyet, TBMM'deki görüşmelerinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre ABD heyeti, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de bir araya gelecek. Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, heyetle yapılacak görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere F-16 tedarik ve modernizasyon konusu da ele alınacağı belirtilmişti.

BAKAN GÜLER, ABD'Lİ HEYETİ KABUL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, kıdemli üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

DHA